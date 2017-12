Aumentano da 21 a 35 le giornate per eventi in Cittadella

L’ultimo Consiglio comunale dell’anno si apre con diverse interrogazioni. Alla prima, presentata da Emiliano Occhi della Lega Nord, sulla situazione delle ex stalle di Maria Luigia che chiedeva, tra le altre cose, se l’Amministrazione aveva preso in esame un restauro o un recupero, ha risposto Federico Pizzarotti. “Se qualcuno le vuole acquisire può andare bene - ha detto il sindaco - altrimenti da parte nostra non è previsto alcun intervento”.

Comunicazione urgente sulle politiche sulla disabilità da parte della consigliera del Pd Daria Jacopozzi. “Parma sta facendo i conti - ha dichiarato - con un’amministrazione che non ha per tempo programmato i servizi e le risorse per i disabili in condizioni di gravità”. In particolare “da quanto sappiamo oggi alcuni ragazzi sono stati inseriti part-time e altri sono in lista di attesa. Famiglie e cooperative sono in grande difficoltà”.

Il Consiglio comunale ha votato l’aumento da 21 a 35 delle giornate in cui potranno essere organizzate manifestazioni a carattere culturale e socio-economico all’interno della Cittadella, un punto all’ordine del giorno che ha visto una sorta di muro contro muro. 21 i voti favorevoli (Effetto Parma più la consigliera Roberti) e 8 i contrari (Pd, Lega Nord, Pezzuto e Scarpa).

Video: la diretta streaming del Comune