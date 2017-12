Tep, ecco i dipendenti premiati: hanno 25 anni di servizio

La Tep ha premiato con le medaglie d'oro i dipendenti (di Tep e Tepservices) che, assunti nel 1992, hanno raggiunto il traguardo dei 25 anni di anzianità di servizio o che sono andati in pensione quest’anno, prima di maturare i 25 anni di permanenza in azienda.

Ecco i nomi dei premiati di quest’anno, che ricevono la medaglia dal presidente Tep Antonio Rizzi, dal vicepresidente Mirko Rubini e da Maurizio Bolzoni, amministratore delegato di Tepservices (la società che gestisce le officine per le riparazioni degli autobus):



Dipendenti con 25 anni di anzianità di servizio

MAURIZIO BARTOLI – dipendente Tep

FILIPPO VAGLI – dipendente Tep

ANGELO ROSATI – dipendente Tep Services



Ex dipendenti in pensione nel 2017

SERGIO MALUCELLI - pensionato Tep

VALERIANO PUGNETTI – pensionato Tep Services

BRUNO TAMBINI – pensionato Tep Services