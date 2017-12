Vietato portare lattine, bombolette e borse grandi: divieti e controlli al concerto di Fedez

In occasione del concerto gratuito di Capodanno con Fedez, il Comune di Parma ha reso note le informazioni utili per l’accesso e gli spostamenti nella zona. Il sindaco ha firmato un'ordinanza per la sicurezza della manifestazione.



Dalla 14 alle 20 di domenica 31 dicembre, piazza Garibaldi sarà chiusa per consentire la bonifica dell’area, disposta dalle forze dell’ordine.

Durante questa fascia oraria, o comunque per tutta la durata della bonifica, ai residenti sarà consentito entrare e uscire dall’area tramite il solo accesso situato in via Farini. Viste le necessarie attività delle forze dell’ordine, si consiglia di limitare per quanto possibile gli spostamenti a quelli effettivamente indispensabili.

Dallo stesso ingresso di via Farini potranno accedere alla piazza anche coloro che hanno prenotato il cenone di Capodanno nei locali che si trovano nell’area interessata dal concerto.



Chi accede all’area del concerto dà il proprio consenso ad essere sottoposto ai controlli di polizia da parte del personale preposto agli accessi.

I residenti e gli avventori che desiderano ricevere ulteriori informazioni possono contattare il numero verde della Polizia Municipale: 800.977994.



Il sindaco, secondo quanto indicato dalla Questura per assicurare la tutela e la sicurezza pubblica, ha firmato l'ordinanza che prevede nell’area complessiva destinata al concerto il divieto di introdurre:

. Valige, borse, zaini con capienza superiori a 10 lt,

· Bombolette spray di qualsiasi tipo;

· Trombette da stadio;

· Armi da sparo (anche per coloro in possesso di porto d’armi per difesa personale) ed oggetti contundenti di qualsiasi tipo, strumenti da punta e taglio, caschi;

· Catene;

· Sostanze stupefacenti;

· Lattine, borracce, bottiglie ad eccezione delle bottigliette di plastica da 0,5 lt senza tappo;

· Animali di qualsiasi genere;

· Bastoni per selfie, treppiedi;

· Ombrelli con punta, mazze, aste;

· Strumenti musicali e di amplificazione sonora;

· Penne e puntatori laser;

· Droni;

· Biciclette; skateboard, pattini, overboard;

· Artifici pirotecnici, petardi di qualunque tipo, fumogeni, razzi illuminanti e da segnalazione, sostanze maleodoranti e irritanti di qualunque tipo;

Sarà invece possibile introdurre:

· Medicinali con prescrizione del medico (es. insulina, antidolorifici, antibiotici);

· Stampelle o tutori (con certificato medico);

· Sigarette elettroniche;

· Accendini;

· Ombrelli senza punta (formato pocket)



Il divieto di accesso all'area delle persone in stato di ebrezza alcolica o stupefacenti e divieto di arrampicarsi sulle strutture. All'edicola posizionata in Piazza Garibaldi di esporre pertinenze ed espositori.