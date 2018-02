Auto fuori strada in A15: un ferito. Incidente in piazza a Soragna

Un'auto è uscita di strada la scorsa notte in A15, al km 22, all'altezza di Medesano. Un'ambulanza del 118 ha portato un ferito al pronto soccorso di Parma; le sue condizioni non sono gravi.

Questa mattina attorno alle 9 è avvenuto un incidente stradale anche a Soragna, in piazza Garibaldi: si tratta di uno scontro fra due auto. E' intervenuta un'ambulanza della Pubblica di Busseto ma nessuna delle persone coinvolte è stata portata al pronto soccorso.