Assalto al pullman del Parma: niente trasferta per i tifosi della Reggiana

Niente trasferta di Ancona per i tifosi della Reggiana a causa del lancio delle bottiglie contro il pullman del Parma e non solo. Ieri mattina è arrivata la notifica ufficiale alla società granata da parte della prefettura di Reggio Emilia, che ha impedito la prevendita dei tagliandi di ingresso per Ancona-Reggiana, in programma venerdì pomeriggio alle 18,30 allo stadio Conero.

Sul provvedimento incidono due fattori: prima di tutto le bottiglie scagliate contro il pullman del Parma in occasione del derby, un episodio gravissimo giustamente segnalato alla Lega da parte della società crociata; in secondo luogo il fatto che Ancona e Spezia siano gemellate, un aspetto che ha indotto gli organi competenti a vietare la vendita dei biglietti non solo ai reggiani, ma anche a tutti i residenti in Emilia-Romagna.





Questo il commento della Reggiana Calcio sul suo profilo Facebook:

La società è particolarmente dispiaciuta per non poter contare nel supporto dei propri tifosi per la trasferta di venerdì ad Ancona. Una decisione per colpa di pochi che penalizza una tifoseria che in trasferta si è sempre caratterizzata per correttezza, lealtà e una cultura sportiva che privilegia l'incoraggiamento alla Reggiana. Un'assenza che si farà sentire anche se sarà uno stimolo in più da parte di Marchi e compagni.