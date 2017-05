Hayden resta in condizioni critiche all'ospedale di Cesena

Restano critiche le condizioni di Nicky Hayden, il campione statunitense della Superbike, coinvolto in un incidente stradale nel Riminese e ricoverato da ieri in prognosi riservata, a causa di un trauma addominale e un trauma cranico, all’ospedale "Bufalini" di Cesena. Nel quadro clinico del pilota - trasportato in elicottero a Cesena dopo essere stato essere stato stabilizzato all'ospedale "Infermi" di Rimini - non ci sono novità, spiegano dal nosocomio romagnolo: resta ricoverato in rianimazione e le sue condizioni permangono critiche e molto gravi. Il 36enne non è stato operato.

Il motociclista del Kentucky - iridato in MotoGp nel 2006 davanti a Valentino Rossi - è stato travolto da un’auto, ieri, mentre si allenava in bicicletta a Misano Adriatico, nel Riminese, riportando gravi ferite dopo essere stato sbalzato sul cofano della vettura e avere sfondato il parabrezza mentre la sua bici, spezzata, è finita in un fosso ai lati della carreggiata nei pressi di un incrocio tra Via Cà Raffaelli e Via Tavoleto.