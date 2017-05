Spunta un video dell'incidente di Nicky Hayden in bici

Spunta un video, ora al vaglio della Procura di Rimini, in cui si vede la dinamica dell’incidente nel quale è rimasto coinvolto il campione di motociclismo Nicky Hayden, ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena.

Il filmato, come riporta il quotidiano "Corriere Romagna", è stato ripreso da una telecamera di sorveglianza di un’abitazione vicina all’incrocio dove il pilota, alcuni giorni fa, si è scontrato con un’auto. In base alle immagini, Hayden avrebbe tirato dritto allo stop e proprio in quel momento è passata l'auto, guidata da un 30enne del posto, che l’ha centrato in pieno.

L’ultimo bollettino medico emesso ieri dal nosocomio cesenate parla di un quadro clinico, per il pilota statunitense, invariato con le condizioni che restano gravissime e la prognosi che resta riservata.

Accanto al campione del Kentucky si trovano la madre Rose e il fratello Tommy, giunti dagli Stati Uniti, la fidanzata Jackie, al suo fianco fin dal ricovero e membri del team Red Bull Honda di Superbike con cui Hayden corre nel Mondiale Superbike.