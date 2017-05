Nicky Hayden: la famiglia acconsente all'espianto degli organi

Rispettando la volontà dello stesso pilota, i familiari di Nicky Hayden hanno acconsentito all’espianto degli organi per la donazione. Una volta restituita la salma partiranno per gli Stati Uniti.

In queste ore stanno ultimando le pratiche per il rimpatrio, per il quale non è stata ancora fissata una data. Il desiderio dei familiari è di rientrare al più presto. La camera ardente non verrà allestita.

Intanto prosegue l’indagine sull'incidente costato la vita al pilota. La procura ha conferito l’incarico ai consulenti che dovranno fare una perizia.

LA FAMIGLIA: "GRAZIE PER L'AFFETTO E IL RISPETTO". Un ringraziamento al «personale medico e paramedico dell’ospedale Bufalini di Cesena che si è occupato di Nicky, a chi gli ha prestato i primi soccorsi, ai tifosi per la vicinanza e alla stampa che ha seguito con attenzione e affetto rispettando il riserbo dietro al quale ci eravamo trincerati». E’ quello rivolto, attraverso l’avvocato Moreno Maresi del Foro di Rimini che li assiste nella vicenda, dai genitori e dal fratello di Nicky Hayden, il pilota americano morto ieri all’ospedale Bufalini di Cesena dopo l’incidente di mercoledì scorso.