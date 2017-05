Hamilton non ne imbrocca una, Ferrari imprendibili sperando di rompere il digiuno di vittorie

MONACO - Adesso tirare in ballo le roulette, le scommesse e tutto il trito contorno del GP di Montecarlo ci può anche stare ma vedere davanti a tutti Kimi Raikkonen in pole position dopo quasi 10 anni (GP Francia 2008) e 128 gran premi, fa capire come nella vita possa accadere di tutto e non c'è da stupirsi. Ma Montecarlo rappresenta anche la conferma della Ferrari visto che Vettel ha ottenuto il secondo tempo ad appena 43 millesimi da Kimi mentre le Mercedes sono sprofondate in una crisi incomprensibile. Bottas terzo si è difeso alla meglio mentre Hamilton non ne ha imbroccata una, da un errore nel giro buono alla sfortuna di trovarsi davanti Vandoorne contro il muro quando stava per entrare nella Q3, alla fine c'è rimasto un 14 posto (che per penalizzazioni di Button e si suppone di Vandoorne per sostituzione del motore) può spostare la partenza di una fila davanti ma non cambia la sostanza.

La Ferrari può giocarsi la gara al meglio gestendo le cose come vuole, visto che Bottas e Verstappen con la Red Bull non sembrano in grado di reggere il passo gara delle rosse. In questa vigilia infrangere un altro digiuno, ultima vittoria di Schumacher con la Ferrari nel 2001 (16 anni fa...) appare finalmente possibile. "Sono sorpreso, ma la macchina è andata bene, diciamo che partire primo a Monaco è il posto migliore per affrontare questa gara", ha detto Raikkonen mentre Vettel recrimina."Non ho fatto un giro perfetto, non sono riuscito a tirare fuori tutto dalla macchina ma è importante essere davanti". E partire davanti a Monaco rappresenta solo una incognita da superare: la prima curva. "Lo so cosa vi aspettate tutti - dice Raikkonen sornione - ma non capiterà nulla di diverso rispetto al solito".

Per Vettel invece? "Stessa cosa, dobbiamo solo partire bene e pensare a come giocarci la gara, è chiaro che prima dobbiamo scattare davanti poi il resto si vede dalle strategie e da come va". Su come deve andare Bottas lo spera... "Non siamo competitivi, non abbiamo il passo giusto, difficoltà a tenere a centro curva la macchina, spero in una buona partenza, ma la gara è lunga".

In questa pazza griglia di partenza ne ha approfittato anche Grosjean con la Dallara Haas. Il francese ha segnato l'ottavo tempo, quarta fila, nonostante due lunghi durante le prove: "Continuo ad avere problemi in frenata - dice Grosjean - non trovo il bilanciamento giusto. Siamo in contatto continuo con la factory a Varano ma sembra sempre tutto in ordine anche se poi mi ritrovo spesso e volentieri nelle vie di fuga, è un mistero perché Kevin Magnussen non ha lo stesso problema che ho io, in ogni caso partire in quarta fila è positivo per la corsa".