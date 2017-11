Il Milan esonera Montella, squadra a Gattuso

Il Milan ha esonerato Vincenzo Montella affidando la squadra a Rino Gattuso. Lo comunica il club all’indomani del pareggio con il Torino.

L’annuncio del Milan è arrivato via Twitter con questo messaggio: «#ACMilan comunica l’esonero di @VMontella dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La conduzione tecnica è affidata a Gennaro Gattuso, che lascia il suo incarico di allenatore della Primavera, e al quale rivolgiamo i più calorosi auguri di buon lavoro».

L’esonero arriva dopo 14 giornate di campionato, con il Milan al settimo posto, incapace di segnare nelle quattro partite di fila in casa, dove non vince dal 20 settembre (2-0 con la Spal). In Europa League la squadra si è qualificata ai sedicesimi con un turno di anticipo. Gattuso lascia invece la Primavera rossonera al terzo posto.

