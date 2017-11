Cristian Bucchi non è più l’allenatore del Sassuolo. Stamani la società ha comunicato di aver «sollevato il mister dall’incarico di allenatore della prima squadra». Nel ringraziare Bucchi la società non ha ancora annunciato il nuovo allenatore che sarà comunque Giuseppe Iachini, contattato ieri dal Sassuolo. Fatale a Bucchi la sconfitta in casa di sabato scorso nello scontro diretto con il Verona.

Iachini sarà annunciato nelle prossime ore e nel pomeriggio dovrebbe guidare il primo allenamento al Ricci di Sassuolo. Debutto previsto mercoledì in casa contro il Bari nel turno di Coppa Italia.