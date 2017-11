"In seguito alla nostra richiesta alla direzione del Giro d’Italia, ci felicitiamo della sua rapida decisione di rimuovere la definizione di 'Gerusalemme ovest’ dalle sue pubblicazioni ufficiali". Si conclude con il comunicato ufficiale dei ministri israeliani di Sport e Cultura e del Turismo, Miri Regev e Yariv Levin, l’incidente diplomatico tra la direzione del Giro d’Italia e Israele (che finanzai le prime tre tappe della corsa rosa del 2018) sulla definizione che qualificava come punto di partenza della gara 'West Jerusalem'. 'Gerusalemme è la capitale di Israele: non vi sono Est e Ovest’, aveva detto il governo minacciando di annullare il finanziamento israeliano.