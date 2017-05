Lo Statuto Albertino? Deve tutto a una zuppa di testuggine

Prende il via oggi 31 maggio la nuova iniziativa editoriale di Gazzetta di Parma <<I Grandi Menù della Storia>> realizzata in collaborazione con Academia Barilla. Ogni ultimo mercoledì del mese, da maggio a dicembre, sia sul quotidiano che sul sito web di Gazzetta, racconteremo alcuni straordinari momenti della nostra Storia prendendo spunto dai pranzi di volta in volta organizzati per celebrare l’evento. Racconteremo (nella puntata di oggi) il fastoso ed esclusivo banchetto offerto a Torino nel 1848 per celebrare la firma dello Statuto Albertino ma anche il pranzo dato a bordo della nave Stella Polare intrappolata tra i ghiacci del Polo Nord, nel 1989. Fonti fondamentali di questi racconti sono i menù di questi storici convivi, scelti agli oltre 5000 custoditi nella prestigiosa Biblioteca Gastronomica di Academia Barilla. Si tratta di esemplari, dell’Ottocento e del Novecento, che risultano doppiamente interessanti, in quanto alla grande valenza storica affiancano sorprendenti spunti d’interesse gastronomico. Ed è proprio da questi due punti di vista, quello storico e quello gastronomico, che Giancarlo Gonizzi, curatore della Biblioteca Gastronomica di Academia Barilla ed Errica Tamani, giornalista gastronomica, apriranno per i lettori di Gazzetta una finestra che consenta di guardare più da vicino gli eventi sottesi e le portate o bevande più curiose presenti nei singoli menù selezionati. Una passeggiata, in otto tappe - contraddistinte da altrettanti menù, mirabili anche dal punto di vista estetico - tra storia e cucina, tra personaggi illustri, episodi significativi che hanno segnato la vita della Nazione e cambiamenti del modo di stare e servire a tavola, provando a rintracciare sapori lontani nel tempo, talora non più replicabili per via di mutamenti culturali, ma anche legislativi, intervenuti da allora ai nostri giorni.

Ecco il calendario delle uscite:

- MAGGIO: La cena del 1848 per la promulgazione dello Statuto Albertino

- GIUGNO: Il pranzo di D'Annunzio del 1919 durante l'Impresa di Fiume

- LUGLIO: La festa per l'inaugurazione del Traforo del Sempione nel 1906

- AGOSTO: Il pranzo sulla nave Stella Polare intrappolata tra i ghiacci nel 1899

- SETTEMBRE: Il pranzo del primo Maggio in un campo di prigionia nel 1918

- OTTOBRE: la grande festa con 3000 commensali per il decennale del Touring

- NOVEMBRE: Il pranzo in onore di Goebbels nel 1937 con Mussolini

- DICEMBRE: La festa di Natale dei massoni napoletani nel 1892