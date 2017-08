Giochi, test e quiz: come divertirsi on line con Gazzafun

Estate, tempo di svago. Senza limite di orari. Lontani dalla folla. Così, al fresco di una pineta, sull'Appennino parmense, o sotto l'ombrellone al mare, in Versilia oppure sulla Riviera romagnola, ma anche in qualsiasi parte del mondo, da oggi tutti potranno divertirsi visitando Gazzafun, il nuovo sito della Gazzetta di Parma che propone a giovani e meno giovani decine di simpatici giochi e quiz.

Un modo decisamente divertente e unico per trascorrere qualche ora in allegria, senza pensieri, liberando la mente. Il nuovo portale di giochi per parmigiani e non è ricco di allettanti proposte: dai quiz ai sondaggi, dai test agli "oracoli", giochi divertenti e sempre freschi. Ogni mattina sarà infatti sfornato per tutti gli appassionati il «gioco del giorno», una nuova proposta tra le sette categorie di Gazzafun: il Gazzaquiz, il Supertest, il Fotosondaggio, l'Oracolo, Che cos'è??, Sfida infernale e Sì o no??.

Ma quali giochi si potranno trovare sul nuovo sito della Gazzetta di Parma? La scelta sarà, decisamente, ampia. Facciamo alcuni esempi che serviranno a rendere meglio lo spirito divertito di Gazzafun: da "Vota gli eroi della promozione del Parma" a "Con quale Vip di Parma hai più affinità?" (rivolto sia alle donne che agli uomini), senza dimenticare il sondaggio tra le migliori coreografie dei Boys, i quiz a tutto campo (Sai tutto della Gazzetta di Parma?), o i test con il sorriso (Quale personaggio storico di Parma sei?). E, ancora, quesiti legati alla storia di Parma ma anche alle sue bellezze (la sfida infernale tra le ultime Miss Parma). Senza dimenticare un piccolo esame per capire quanto si conosce il dialetto parmigiano o un sondaggio per votare il locale estivo più di tendenza.

Tante proposte, che consentiranno al navigatore-lettore di ingannare il tempi mettendo a profitto la propria preparazione cultural-sportiva-gossipara legata a Parma e non solo.

Per il giorno del debutto Gazzafun punta sulla tradizione e su un gioco che stuzzicherà l'appetito: sai tutto sulla cucina parmigiana? Una domanda senza rete (o quasi) a cui anche i non parmigiani, potranno provare a rispondere. L'importante sarà gettarsi nella mischia e magari, contemporaneamente, buttare la pasta perché il rischio è di restare a bocca asciutta. E, anche in questo caso, non varrà il detto: è solo un gioco. Di una cosa, però, siamo certi: il divertimento. A ricordarvelo ci penserà anche il sito della Gazzetta di Parma che sulla propria home page ogni mattina rilancerà il titolo del gioco del giorno.