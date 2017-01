Danni all'agricoltura a causa del maltempo, il ministro delle Politiche agricole Maurizio Martina ha dichiarato di essere pronto a dichiarare lo stato di calamità, se le Regioni lo chiederanno. «Siamo vicini agli agricoltori e agli allevatori delle zone colpite dal maltempo di questi giorni - ha dichiarato Martina -. Come Ministero siamo pronti a dichiarare lo stato di calamità appena arriverà richiesta dalle Regioni interessate. E' necessario portare avanti rapidamente la stima dei danni e metteremo in campo tutti gli strumenti necessari per sostenere le aziende».