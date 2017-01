Terremoto, oltre mille animali morti o feriti. Gli agricoltori di Parma aiutano quelli di Ascoli Piceno

Alcune aziende agricole del Parmense hanno inviato fieno nelle zone dell'Italia centrale colpite dal terremoto e dal maltempo. L'iniziativa è stata coordinata da Coldiretti Parma.

Dice un comunicato stampa di Coldiretti:

All’azione solidale, promossa dall’azienda agricola Levata di Peri Marco di Fontevivo e dall’azienda agricola Spinazzi s.s. di Fontanellato, hanno aderito tante altre aziende dei comuni di Fontevivo e Fontanellato che hanno donato 150 quintali di fieno tra balloni e balline, assieme a latte in polvere per vitelli, mangime per bovini, vitelli e capre, per le stalle terremotate del Piceno e del Fermano della Coldiretti Ascoli Fermo.

Molte aziende hanno dato il loro contributo, chi offrendo materiale, chi, come Botti Francesco, mettendo a disposizione il proprio mezzo per il trasporto del materiale stesso.

A prendere parte di persona alla consegna dei prodotti donati è stato il sindaco di Fontevivo Tommaso Fiazza, il più giovane primo cittadino d’Italia, unitamente a Marco Peri, Simone Pioli, Francesco Botti, soci Coldiretti di Fontevivo e Fontanellato.

La donazione è arrivata nell’azienda Petrelli Carni di Acquasanta Terme (Ascoli Piceno) scelta come luogo di smistamento del mangime, alla presenza degli allevatori e del Direttore della Coldiretti interprovinciale, Alessandro Visotti.

“Come segno di vicinanza per i nostri colleghi delle aree terremotate – hanno commentato le aziende agricole parmensi - abbiamo dato con slancio il nostro contributo, aderendo insieme a Coldiretti Parma alla campagna di solidarietà “Dona un ballone di fieno”, promossa dalla stessa Coldiretti, per garantire l’alimentazione degli animali nelle zone terremotate, fermare la strage di mucche e pecore, e dare un aiuto alle aziende agricole colpite così duramente dal sisma e anche dalla emergenza neve e dal maltempo.”



HANNO CONTRIBUITO:

Botti Francesco; Chiusa G.Luca; Fabbi Eugenio; Ilardo Simone e Francesco; Peri Marco; Pioli Paolo e Simone; Spinazzi Luigi; Rastelli Davide; Campanini Federico; Forzani Andrea; Pezzani Piero; Borella Luciana; Corradi Luigi; Veneziani Luca; Cantele F.lli; Pigazzani Emilio; Rainiei F.lli;Mora Manuel;Salvi Valerio; Maestri Claudio; Zecca Roberto; Palmas Mario; Lunini Fabio; Pigazzani Luca e Mario; Dalla Tana Romolo; Pedretti Valter; Dodi Gabriele; Ziliotti Andrea.

COLDIRETTI: PIU' DI MILLE ANIMALI MORTI O FERITI NELLE ZONE TERREMOTATE. Sono più di mille gli animali morti, feriti e abortiti nelle aree del terremoto per l’effetto congiunto delle scosse, della neve e del gelo. E’ quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti che ha avviato una straordinaria azione di solidarietà per salvare le tremila stalle e le aziende agricole che si trovano nelle aree colpite dal sisma dove appena il 12% delle strutture di protezione degli animali sono state completate fino ad ora.

«Gli allevatori - denuncia la Coldiretti - non sanno dove ricoverare mucche, maiali e pecore, costretti al freddo, con il rischio di ammalarsi e morire, o nelle strutture pericolanti che stanno cedendo sotto il peso della neve e delle nuove scosse. Solo nelle Marche si contano seicento mucche e cinquemila pecore al freddo nelle neve senza ripari ma la situazione è molto difficile anche in Abruzzo dove sale il bilancio dei danni man mano che vengono superate le situazioni di isolamento delle aziende».

Coldiretti, con il coordinamento di una apposita task force ha avviato numerose iniziative in soccorso degli allevatori, dalla campagna «dona un ballone di fieno», per garantire l'alimentazione degli animali, a quella «adotta una mucca», per dare ospitalità a pecore e mucche sfollate a causa dei crolli delle stalle, fino alla «caciotta della solidarietà», con il latte degli allevatori terremotati e degli altri prodotti in vendita nei mercati di Campagna Amica per garantire uno sbocco di mercato. «Sono ormai 2000 - informa l’organizzazione agricola - i posti stalla per gli animali resi disponibili nelle diverse regioni per gli animali sfollati dalla Lombardia al Veneto, dal Friuli alla Toscana fino al Lazio. Operazioni rese possibili dalla collaborazione della Coldiretti con l’Associazione Italiana Allevatori e i Consorzi Agrari che ha consentito anche la consegna di mangiatoie, mangimi, fieno, carrelli per la mungitura, refrigeratori e generatori di corrente ma anche roulotte, camper e moduli abitativi», conclude.