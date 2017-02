Fauna selvatica: raddoppiati i fondi

La Regione ha aumentato i fondi per prevenire i danni da fauna selvatica. A Bologna si è deciso di raddoppiare le risorse da inserire nel bando «Prevenzione danni da fauna» che passa così dalla dotazione iniziale di 1,5 milioni di euro a quella attuale di 3 milioni.

Le aziende agricole potranno così contare su un quantitativo di risorse maggiore per prevenire i danni causati in particolar modo da lupi e cinghiali e da altri animali di tipo selvatico come i caprioli. «L’obiettivo – dichiara la Regione – è quello di soddisfare un numero più ampio di richieste in merito ad un tema molto sentito dagli agricoltori, mettendo di fatto a disposizione da subito le risorse previste per l’intero periodo di programmazione del Psr 2014/2020». Il bando – per il quale le domande sono state chiuse lo scorso 31 ottobre - finanzia la realizzazione di recinzioni, protezioni elettriche a bassa intensità, protezioni acustiche e visive, ma anche l’acquisto di cani da guardiania, con contributi in conto capitale pari al 100% su una spesa ammissibile compresa tra i 3mila e i 30mila euro. «Contestualmente al nuovo stanziamento – aggiorna la Regione - sono stati spostati in avanti i termini di istruttoria delle domande presentate. La nuova graduatoria verrà quindi approvata entro il 21 marzo». L’annuncio dell’aumento delle risorse per la prevenzione dei danni da fauna selvatica è giunto in occasione dell’aggiornamento sui numeri del primo bando dedicato agli investimenti delle singole imprese agricole nell’ambito del Piano di sviluppo rurale 2014/2020 che, sino ad oggi, ha messo a disposizione degli agricoltori emiliano romagnoli 24,7 milioni di euro che, finanziando progetti di sviluppo di 232 aziende in tutta la regione, porteranno ad una movimentazione complessiva di investimenti di circa 50 milioni di euro. Nel dettaglio queste risorse sono destinate ad acquisto di macchinari, attrezzature e impianti di lavorazione e trasformazione di prodotti; costruzione e/o ristrutturazione di immobili ad uso produttivo; interventi di miglioramento fondiario; spese per l’allestimento di locali per la vendita diretta così come per l’acquisizione di programmi informatici, brevetti e licenze. Il tutto con una percentuale ordinaria di contributi pubblici in conto capitale del 40%, quota che sale al 50% nel caso di giovani, aziende di montagna o operanti in zone con specifici vincoli ambientali. Nella graduatoria per settori a far la parte del leone è il cerealicolo (72 progetti finanziati), seguito da lattiero-caseario (49), ortofrutta (46), vitivinicolo (27), avicoltura (14), carni bovine (9), carni suine (7) e altro (8) per un totale, appunto, di 232 progetti finanziati.

«La risposta del mondo agricolo è stata elevata come non mai – ha sottolineato l’assessore regionale all’Agricoltura Simona Caselli - a dimostrazione della vitalità del comparto, che sempre di più si dimostra fondamentale per la crescita e lo sforzo per uscire definitivamente dalla crisi. E proprio per sostenere comunque i piani di investimento delle imprese, abbiamo deciso che quelle non rientrate in questa graduatoria potranno partecipare al bando sui progetti di filiera che sarà emanato nelle prossime settimane e che per questo tipo di intervento mette a disposizione nuove risorse per 72,4 milioni di euro, semplicemente confermando la domanda presentata per quello appena chiuso».

Nella prima parte del 2018 sarà poi attivato anche il secondo bando sugli investimenti del Psr 2014-2020, con una dotazione che sfiora i 30 milioni di euro.