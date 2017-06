Allarme siccità, il settore del pomodoro: “Colture a rischio. Serve cabina di regia"

“Serve un’azione condivisa e concreta per fronteggiare l’emergenza idrica dell’Emilia Occidentale che sta mettendo a rischio le colture di pomodoro da industria”.

Questo l’appello che il presidente dell’Organizzazione Interprofessionale del Pomodoro da Industria del Nord Italia Tiberio Rabboni ha rivolto agli assessori regionali dell’Emilia Romagna all’Ambiente, Paola Gazzolo, e all’Agricoltura, Simona Caselli.

“Dalla filiera – spiega Rabboni – stanno giungendo molteplici segnalazioni di grandi difficoltà in campo relative alle note problematiche di emergenza idrica, acuita dall’andamento meteorologico, in passato raramente così avverso. La coltura del pomodoro è seriamente a rischio. L’apporto idrico non è sufficiente per garantire corrette ed adeguate irrigazioni e a tutto questo si aggiunge la preoccupazione del comparto industriale che prevede serie difficoltà nell’approvvigionamento idrico durante la campagna di lavorazione estiva. Il tutto, purtroppo, con serie probabilità che lo scenario nelle prossime settimane possa ulteriormente peggiorare”.

Rabboni – a conoscenza del fatto che la Regione Emilia Romagna si sta adoperando affinché sia riconosciuta dalla Protezione civile nazionale l’emergenza idrica regionale – ha scritto ai due assessorati per chiedere “la tempestiva convocazione di una cabina di regia, come già attuato in passato, composta dagli assessorati all’Ambiente e all’Agricoltura, dai Consorzi di bonifica, dall’OI e dagli altri enti coinvolti al fine di fronteggiare al meglio l’emergenza idrica, attraverso la rapida e decisiva individuazione delle priorità e delle possibili azioni che possano meglio mitigare le conseguenze di una situazione che, se trascurata, rischia di minare un comparto peculiare dell’agroalimentare regionale”.

I DATI DEL POMODORO IN EMILIA ROMAGNA

Sono stati 26.504 gli ettari di pomodoro da industria coltivati in tutta l’Emilia Romagna nel corso del 2016, pari a circa il 70% di tutta la coltivazione del Nord Italia di cui 9.840 ettari in provincia di Piacenza, 7.429 a Ferrara, 4.667 a Parma, 2.100 a Ravenna, 1.050 a Reggio Emilia, 900 a Modena e i restanti ettari nelle altre province emiliano-romagnole. In tutto il territorio regionale sono operativi 23 stabilimenti di trasformazione che, nel corso del 2016, hanno lavorato complessivamente 2.357.000 tonnellate di pomodoro, pari all’84% di tutto il prodotto del Nord Italia.

I dati disponibili sono quelli del 2016, visto che la campagna 2017 è nelle sue fasi iniziali.