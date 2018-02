Nasce il comando per la Tutela agroalimentare: un reparto a Parma

Nasce oggi il comando carabinieri per la Tutela agroalimentare, per effetto del decreto legislativo 12 dicembre 2017 n. 228 e per riconfigurazione del comando carabinieri Politiche agricole e alimentari. Lo rende noto l'Arma nel precisare che «l'importante comparto di specialità, a presidio dei diritti del consumatore, è a pieno titolo inserito tra i reparti speciali dell’Arma. Al comando del colonnello Luigi Cortellessa, composta da militari altamente specializzati nelle plurime e complesse fonti normative a presidio della produzione agricola e alimentare, l’unità è oggi articolata su una struttura centrale, uffici del comando e reparto operativo, e su una struttura periferica di 5 Reparti Tutela Agroalimentare, con competenza interregionale (Torino, Parma, Roma, Salerno e Messina)».