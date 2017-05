E' ufficiale: Joe Testa è del Parma

La notizia adesso è ufficiale: Joe Testa, mancino statunitense di 32 anni, è un giocatore del Parma Clima. Potrebbe giocare contro il San Marino già la prossima settimana.

Joe Testa ha giocato nei Minnesota Twins e nei Washington Nationals. Nel 2008 firmò con l’organizzazione delle città gemelle arrivando a giocare fino a livello di doppio AA, nel 2010 si trasferì nella franchigia della capitale dove rimase fino al 2012.Nel 2013 la scelta di abbandonare le organizzazioni di Major League e l’inizio di una carriera nelle leghe indipendenti e nei campionati centro-americani. Dal 2011 al 2014 Testa è stato protagonista nel campionato invernale portoricano con i Leones de Ponce, i Gigantes de Carolina e i Criollos de Caguas.

E' un lanciatore solido, dallo strikeout facile grazie ad una palla veloce da 93 miglia e in grado di disimpegnarsi sia come «starter» che come rilievo. Nei cinque anni in lega minore ha collezionato 286 eliminazioni al piatto in 265 inning con una media di punti guadagnati pari a 3.36, nelle quattro stagioni in Independent League ha messo a segno 190 strikeout in 174 inning con media pgl di 4.50.