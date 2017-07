La Farma voleva una doppietta e l’ha ottenuta. La voleva per questioni di classifica e per poterla dedicare al presidente Gianni Ferrarini. Sono state due vittorie di prepotenza, con un attacco produttivo che ha saputo sfruttare le grandi difficoltà di controllo dei lanciatori avversari (una marea i colpiti e molte le basi per ball).