Ufficiale: le Zebre tornano «federali»

Dalle parole ai fatti: la Federazione Italiana Rugby è ufficialmente tornata alla guida societaria delle Zebre, confermandone la partecipazione al Pro12. Andrea Dalledonne, come già anticipato dalla Gazzetta di Parma, è il nuovo amministratore unico. Questo il comunicato della Fir: «La Federazione Italiana Rugby ha preso atto della comunicazione ricevuta dalla Società "Zebre Rugby Srl", nella quale la scrivente ha manifestato la propria rinuncia a partecipare al Guinness PRO12 2017/18. Deliberata la costituzione della "Società Zebre Rugby Club" per garantire la partecipazione di due squadre italiane alla competizione al fine di rispettare gli accordi in essere con il Board di Celtic Rugby e determinato di nominare amministratore unico della nuova Società il sig. Andrea Dalledonne ed il sig. Diego Rivetti quale Sindaco unico, i vertici di FIR incontreranno nella giornata di oggi a Parma - unitamente ai nuovi amministratori - i membri dello staff e giocatori della franchigia per avviare i processi operativi di "Zebre Rugby Club" e definire quanto prima i contratti con quadri tecnici, atleti e personale della nuova Società