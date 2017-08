Termina qui il mondiale di Ayomide Folorunso, ora attesa dalle Universiadi a Taiwan. L'atleta fidentina, dopo aver raggiunto la semifinale individuale nei 400 hs, è rimasta esclusa dalla finale della staffetta 4x400, con le compagne Chigbolu, Spacca e Grenot, la cui prestazione sottotono ha un po' affossato le speranze azzurre. Ayomide, ultima frazionista, ha ricevuto il testimone in quinta posizione e non è riuscita a chiudere in tempo utile per il ripescaggio.