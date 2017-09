Zebre, sabato al «Lanfranchi» gratis

Per far sì che il primo abbraccio alle Zebre sia il più caloroso possibile, lo Zebre Official Supporters Club ha promosso l’iniziativa “riempiamo insieme lo stadio”; tradotto: sabato, tutti allo stadio Lanfranchi gratis. Come? Presentando al banchetto dello Zosc posto all’ingresso del Lanfranchi una cartolina debitamente compilata che si può trovare sul sito ciaotickets.com, in alcuni locali cittadini (l’elenco lo si può trovare sulla pagina facebook del club dei tifosi così come il link al sito citato), presso la club house di Moletolo e nelle clubhouse delle altre squadre del territorio. Sabato sera alle 20.35 le Zebre affrontano i campioni in carica degli Scarlets, gara difficile ma entusiasmante in quanto quella gallese è una delle squadre più spettacolari del Pro14.