Le Zebre agli abbonati: «Il prezzo lo fate voi»

La campagna abbonamenti delle Zebre per la stagione 2017/18 è in connessione con lo slogan “riempiamo insieme lo stadio” che ha accompagnato l’iniziativa riguardante la gara d’esordio con gli Scarlets. Il perché è da ricercarsi in una formula innovativa elaborata dall’ufficio marketing ovvero che il prezzo di uno degli abbonamenti, validi per le 9 partite di Pro14 più le 3 di Challenge Cup, lo fa l’abbonato. Non quello della Tribuna Ovest, per la quale il costo è fissato in 120 euro. Ma per chi vuole sottoscrivere l’abbonamento in una delle altre tre tribune, e potrà accedere a una qualsiasi di esse, il prezzo base è di 25 euro: se vorrà, il tifoso potrà alzarne il prezzo, a scaglioni di 10 euro (qualora raggiungesse/superasse i 120 euro può richiedere lo spostamento nella tribuna ovest). I sottoscrittori dell’abbonamento Tribuna Ovest troveranno il foglio gara sul posto, verrà fornita loro una tessera sconti e i primi 30 avranno in omaggio un biglietto per assistere a Italia-Argentina del 18 novembre a Firenze. Queste due tipologie di abbonamento si possono sottoscrivere sino al 30 ottobre sulla piattaforma ciaoticket, nelle relative rivendite autorizzate consultabili sul sito stesso o alla biglietteria dello stadio Lanfranchi il giorno delle gare casalinghe. Esistono altre due tipologie di abbonamento. Uno è il Tribuna Ovest Park, costa 300 euro e include il posto auto riservato all’interno dello stadio. L’altro è il Tribuna Ovest Vip, costa 600 euro e oltre al posto auto riservato include il pranzo pre-partita nell’Hospitality vista terreno di gioco; entrambi si possono sottoscrivere solamente alla biglietteria dello stadio. I biglietti singoli hanno questi prezzi: 10 euro intero tribuna ovest, 5 euro altre tribune, over 65 e donne, 2 euro per gli Under 18, gratis Under 6.