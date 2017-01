Giulia Ghiretti regina del 2016

Saliva ininterrottamente sul podio fin dal 2012 ma il quinto tentativo è quello buono per issarsi finalmente in cima al gradino più alto. Stavolta la “regina” è lei, Giulia Ghiretti, incoronata, in maniera indiscussa, Atleta dell’Anno 2016, il consueto riconoscimento indetto dalla Gazzetta di Parma in collaborazione con l’Unione Nazionale Veterani dello Sport. L’ambito premio, assegnato in base alle preferenze (cinque punti, tre al secondo, uno al terzo) dei cento giurati tra autorità, giornalisti, dirigenti, presidenti e delegati di federazione, addetti ai lavori, ha esaltato la determinazione e la straordinaria forza di volontà della nuotatrice parmense, classe ‘94, due secondi e due terzi posti già all’attivo in questa speciale classifica, che nell’albo d’oro succede a Malori e riprende subito il dominio femminile bloccato dodici mesi fa dal ciclista della Movistar. Nulla può intaccare la legittimità del successo incontrastato di Giulia: ben 271 i voti raccolti, quasi cento di vantaggio sugli inseguitori, che alle Paralimpiadi di Rio ha conquistato l’argento nei 100 rana ed il bronzo sui 100 farfalla, lo stesso numero di medaglie degli Europei di Funchal in Portogallo in cui si è piazzata seconda nei 100 rana e nella staffetta 4x50 mista diventando un simbolo oltre che esempio per tanti ragazzi. E nei primi posti non potevano non entrare gli atleti che hanno tenuto alto il nome di Parma alle Olimpiadi di Rio, l’evento sportivo dell’anno: così alle spalle della Ghiretti ecco, staccatissimi, a quota 178 preferenze il sorriso di Ayomide Folorunso, classe ‘96, astro nascente dell’atletica leggera, che, grazie anche agli allenamenti di Maurizio Pratizzoli, in Brasile è arrivata fino alla semifinale dei 400 ostacoli, alla finale in staffetta 4x400 ed ha realizzato il record italiano sempre sui 400 hs agli Europei di Amsterdam, ed il pallavolista Luca Vettori, terzo con 87 punti, uno dei componenti della Nazionale azzurra seconda soltanto ai padroni di casa del Brasile, che in patria, tra le fila del Modena Volley, ha completato il “triplete” scudetto, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, risultando spesso e volentieri Mvp nelle partite chiave. E se un altro protagonista di Rio, Federico Bocchia, in vasca nei 50 sl, ripete per la seconda volta di fila il piazzamento ai piedi del podio, l’intramontabile Stefano Manici, plurititolato italiano nel motociclismo velocità in salita, si conferma nuovamente nella Top Ten seguito a ruota dalla judoka Edwige Gwend, quella discussa eliminazione dalla futura campionessa olimpica Trstenjak grida ancora vendetta, e dai giovani Tobia Bocchi, Sebastiano Poma, miglior battitore del campionato di serie A1 di baseball, Edoardo Padovani, Carlo Canna, in forza alle Zebre e nel giro della Nazionale di rugby, ed Albertina Pavesi del Golf del Ducato, laureatasi campionessa italiana Seniores match play.