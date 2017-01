Giacobbe Fragomeni: "Sono di nuovo pronto a combattere"

Il prossimo 14 gennaio, al Teatro della Luna di Assago, ci sarà il grande ritorno sul ring di Giacobbe Fragomeni. Il pugile milanese, dopo oltre un anno di inattività (durante il quale ha vinto l'Isola dei Famosi), affronterà Polster nell'ambito della Night of Kick and Punch. In esclusiva a Sportal.it, ci ha raccontato il perchè di questa clamorosa decisione.



Fragomeni, come mai questo ritorno sul ring?

"Mi è rimasto l’amaro in bocca per il match perso contro Rakhim Chakhkiev per il vacante titolo europeo dei pesi massimi leggeri nell’ottobre 2014 in Russia. Non voglio che sia quello l’ultimo match ad alto livello della mia carriera".



Ti senti pronto a combattere, nonostante le 47 primavere sulle spalle?

"Mi sono allenato bene, con il maestro Biagio Zurlo e sono pronto a combattere".



Quindi è ufficiale: sarà il tuo ultimo match?

"No, calma. Dipende dal risultato. Se va bene questo match contro Tamas Polster, non mi pongo limiti e potrei organizzare qualche altro incontro".