Tragedia al rally di Montecarlo, morto spettatore

Tragedia al rally di Montecarlo.Nel corso della prima prova speciale Hayden Paddon si è schiantato contro la parete rocciosa travolgendo uno spettatore che ha perso la vita. A nulla è servito l'immediato trasferimento in elicottero al vicino ospedale di Nizza."Sono enormemente rattristato per l'incidente e i miei pensieri sono per la famiglia e gli amici della persona coinvolta. È difficile dire di più al momento perché siamo scioccati per quello che è successo. Mi dispiace per la famiglia, per i tifosi e per il nostro sport", il commento su Twitter del pilota neozelandese.