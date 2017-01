Spettacolo e sorprese alla Royal Rumble, uno dei PPV più seguiti del mondo WWE. Il successo, inatteso, è andato a Randy Orton, l'ultimo a restare sul ring nella rissa reale (ha avuto la meglio di Roman Reigns). Randy Orton ha così guadagnato un posto nel main event del prossimo WrestleMania.Tra i grossi calibri, da segnalare l'eliminazione di Goldberg da parte di The Undertaker. Goldberg che, a sua volta, aveva buttato fuori dal ring Brock Lesnar. Nel PPV da notare anche il successo di John Cena ai danni di AJ Styles nel WWE Championship match (16esimo titolo in carriera per John Cena).