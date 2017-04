La Lube vince a Modena e vola in finale

E’ sold out il PalaPanini per gara 4 di semifinali Scudetto tra Azimut Modena Volley e Cucine Lube Civitanova.Tubertini schiera Orduna-Vettori, Piano-Holt in mezzo, Ngapeth-Petric bande, Rossini libero. Blengini schiera Christenson-Sokolov, Stankovic-Candellaro, Juantorena-Kovar, Grebennikov libero. Parte forte la Lube che si porta sul 6-8. Resta avanti la Lube che con un sideout impeccabile arriva all’11-15. Resta sempre avanti Civitanova, che chiude il primo set 15-25. Nel secondo set regna l’equilibrio, 8-7 e grande volley. Mette avanti la testa Modena, 15-13 e PalaPanini che spinge fortissimo. Scappano i gialli grazie ad un ottima fase difensiva, 21-16. Modena chiude 25-19 il secondo parziale, 1-1 nei set. Nel terzo set è testa a testa continuo e si arriva al 7-7. Si continua sul filo dell’equilibrio, 15-16 e Lube avanti di uno. Mette la freccia la Lube che vince il terzo set 22-25, 1-2 nei parziali. Nel quarto set la Lube va avanti 4-5. Rialza subito la testa Modena, che si porta sull’11-9. E’ un set di altissimo livello quello giocato dalle due squadre, 17-15 avanti Modena. Non si ferma l’Azimut, che arriva al 22-20. Al tiebreak la Lube si impone 10-15 e vola in finale Scudetto.