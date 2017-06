Europei, oro per le Azzurre del fioretto

Nella quinta e penultima giornata di gara sulle pedane georgiane di Tblisi, dove sono in corso i campionati europei di scherma, è arrivata un'altra medaglia d'oro per l'Italia. A conquistarla sono state le ragazze del fioretto a squadre: Arianna Errigo, reduce dal trionfo nella prova individuale, Alice Volpi (bronzo individuale, Martina Batini e Camilla Mancini.



Nella finale per l'oro le fiorettiste tricolori hanno battuto la Russia col punteggio di 45-32. In precedenza, in semifinale, avevano sconfitto la Germania per 45-36. Così l'Italia allunga la serie del fioretto donne, con otto titoli nelle ultime nove edizioni della massima rassegna continentale.



Fuori gara nei quarti di finale, invece, la squadra maschile azzurra di spada. Paolo Pizzo, Marco Fichera, Enrico Garozzo e Andrea Santarelli si sono fermati ai piedi del podio, perdendo 37-32 contro la Repubblica Ceca.