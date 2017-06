Italia da record, undicesima medaglia

L'Italia segna il record di medaglie. Dagli Europei di Tbilisi infatti la delegazione azzurra torna domani a casa con un carico di 11 medaglie, una in più di quanto raccolto nell'edizione 2011 di Sheffield che aveva già alzato l'asticella, e con la leadership del medagliere finale.In valigia vanno quattro medaglia d'oro, tre d'argento e quattro di bronzo.La medaglia del "record" arriva grazie alla sciabola maschile, con il quartetto azzurro composto da Luca Curatoli, reduce dal bronzo individuale, Luigi Samele, Enrico Berrè ed Aldo Montano, che conquista la medaglia d'argento bissando quella dello scorso anno a Torun.La squadra del CT Giovanni Sirovich, dopo aver esordito ai quarti superando per 45-37 i padroni di casa della Georgia, ha avuto ragione della Germania in semifinale col punteggio di 45-39, completando una rimonta iniziata a metà match grazie dapprima a Gigi Samele, proseguita poi da Enrico Berrè e conclusa da Luca Curatoli.Nell'assalto finale, però, è stata l'Italia a subire la rimonta da parte dei campioni in carica della Russia, che hanno concluso col punteggio di 45-41.Fuori dal podio invece la Nazionale di spada femminile. Il quartetto composto da Rossella Fiamingo, Mara Navarria, Giulia Rizzi ed Alberta Santuccio, dopo aver vinto il primo assalto di giornata contro la Svezia per 45-31, è stato sconfitto per 45-42 dalla Francia nel match dei quarti di finale.In seguito, le azzurre hanno subìto anche il 40-34 dalla Polonia e poi la stoccata del 32-31 contro l'Ucraina, chiudendo così all'ottavo posto in classifica finale.Cala il sipario sull'edizione 2017 dei Campionati Europei Assoluti di Tbilisi. L'appuntamento con la rassegna continentale è all'edizione 2018 che si svolgerà a NoviSad, in Serbia.