America's Cup, trionfo New Zealand

Emirates Team New Zealand ha trionfato nella 35esima edizione della America's Cup.



I Kiwi, nelle acque delle Bermuda, si sono aggiudicati anche regata 9, vincendo quindi l'ambito trofeo per 7-1 contro quelli che erano i defender statunitensi di Bmc Oracle Racing.



Senza storie dunque la finalissima, al meglio delle 13 sfide, dove il ventenne Peter Burling, esordiente in Coppa America ha surclassato il 37enne australiano James Spithill. I neozelandesi riportano a casa lo storico trofeo, che mancava dal 2000, quando ad Auckland sconfissero gli italiani di Luna Rossa (prima di perderlo, sempre ad Auckland, nel 2003, contro gli svizzeri di Alinghi).