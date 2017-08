Nuotatore morto in palestra, c'è un indagato per omicidio colposo

Il mondo del nuoto è ancora sotto choc per la morte di Mattia Dall’Aglio.



Il ventiquattrenne nuotatore domenica pomeriggio è stato trovato senza vita in palestra, accanto alla piscina e alla caserma dei vigili del fuoco. È stato un pompiere il primo a notarlo, ma non c’era più niente da fare.



Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, iI magistrati, il capo della procura di Modena Lucia Musti e il sostituto Katia Marino, hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo. E iscritto nel registro degli indagati una persona.



È stata disposta l’autopsia, che sarà effettuata giovedì. Dovrà stabilire se davvero è stato un malore, si è ipotizzato subito un problema al cuore, a causarne la morte. Sembra che cadendo abbia battuto la testa, se è così si dovrà stabilire se è stato invece l’urto a provocarne il decesso.