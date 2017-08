Boxe nel dramma, campionessa muore sul ring

Dramma, tragedia e incredulità nel mondo della boxe.



A soli 26 anni è infatti scomparsa a causa di un’embolia polmonare Angelique Duchemin, campionessa francese, europea e mondiale dei pesi superpiuma Wbf.



La francese, imbattuta in 14 match disputati in carriera, si stava allenando in vista del match del 12 ottobre a Montpellier nel quale avrebbe dovuto difendere il titolo iridato quando si è sentita male: trasportata immediatamente in ospedale, nella serata di lunedì la situazione è peggiorata a causa del sopraggiungere di problemi al cuore. I medici, dopo un massaggio cardiaco, l’hanno trasportata all’ospedale di Perpignan, dove le sue condizioni sono peggiorate ulteriormente: Angelique è spirata nella tarda mattinata del martedì. L’autopsia sarà eseguita a Montpellier.



Quattro anni fa la Duchemin perse in circostanze analoghe il padre, anch'egli pugile, vittima di un attacco cardiaco.