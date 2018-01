Roger Federer centra la semifinale agli Australian Open (la 14esima negli ultimi 15 anni...) dove incontrerà la sorpresa del primo Slam della stagione, il coreano Chung che si è sbarazzato dell'americano Sandgren in tre set (6-4 7-6 6-3) e approda per la prima volta in una semifinale a questi livelli.

Lo svizzero, campione in carica a Melbourne, non ha concesso un set nemmeno nei quarti battendo il ceko Berdych 7-6 6-3 6-4. Federer non ha perso un solo set nei cinque incontri finora disputati. Sarà interessante vedere opposti il 36enne vincitore di 19 tornei Slam contro il giovanissimo trionfatore delle Next Gen Finals a Milano, appena 21 anni.

L'altra semifinale sarà fra il croato Marin Cilic e il britannico Kyle Edmund