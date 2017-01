Smog: in 9 città del Nord sforato limite 15 giorni su 25. Ci sono Reggio e Cremona

Nei primi 25 giorni di gennaio sono ben 9 le città italiane che hanno registrato oltre 15 giorni di superamento del limite giornaliero previsto per le polveri sottili. E’ quanto emerge dal dossier Ml'aria 2017 presentato oggi a Bologna da Legambiente in occasione del flash mob di fronte alla sede della Regione Emilia-Romagna con il presidio chiamato "Ci siamo rotti i polmoni!". Legambiente ha portato a Bologna anche un documento con 10 proposte, da consegnare al ministro dell’Ambiente Gian Luca Galletti e agli assessori all’Ambiente di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, riuniti nel tavolo tecnico sulla qualità dell’aria.

In particolare, la "maglia nera" di questo inizio 2017 va a Cremona, con 20 giornate, il 60% di quelle consentite per tutto l'anno (centralina Fatebenefratelli), seguita sul "podio" da Torino (Rebaudengo) con 19 e Frosinone (Scalo) con 18 giornate. Treviso, Padova, Vicenza e Reggio Emilia seguono a loro volta in classifica, con 15 giorni di sforamento (il 40% del totale).

«Sono dati che non promettono nulla di buono - sottolinea il rapporto -, e che fanno seguito ad un 2016 davvero nero per l'aria italiana: lo scorso anno ben 33 città italiane sono risultate fuorilegge con il livello di Pm10 alle stelle, prima fra tutte: Torino (con 89 superamenti), seguita da Frosinone (85), Milano e Venezia (entrambi 73). A livello regionale, le regioni a cavallo della pianura padana sono quelle che hanno registrato le maggiori criticità».

«La qualità dell’aria nelle città italiane - afferma Rossella Muroni, presidente nazionale di Legambiente - deve diventare una priorità di governo, a scala locale, regionale e nazionale, altrimenti continueremo a condannare i cittadini italiani a respirare aria inquinata. Per questo oggi abbiamo presentato una ricetta completa di proposte e soluzioni per metterla in pratica, chiamando in causa prima di tutto i Comuni e le Regioni, e poi il governo, ciascuno per le sue competenze».