Il calabrone asiatico Vespa velutina: nuova minaccia per l'apicoltura regionale

Monitoraggio: Per tutta la stagione è utile effettuare un monitoraggio con bottiglie trappola (in commercio o autocostruite)

riempite di birra chiara (4,7°) come attrattivo. Le trappole vanno posizionate nei dintorni degli apiari o in zone verdi,a una altezza di 1,5 -1,8 metri da terra.

Le trappole vanno vuotate e l'attrattivo sostituito ogni 7/15 giorni. Un foro di 5,5mmametà bottiglia e un galleggiante nella

parte inferiore permettono l'uscita di altri insetti finiti nella trappola.

Cosa non fare Non cercare MAI di avvicinarsi per osservare o distruggere i nidi.

I calabroni se infastiditi possono diventare aggressivi e procurare lesioni anche mortali con la loro puntura. Limitarsi sempre alla sola segnalazione di adulti e nidi sospetti.

Cosa fare

Gli apicoltori Ogni cittadino possono verificare periodicamente il contenuto delle bottiglie trappola e segnalare qualsiasi insetto sospetto. Verificare l'eventuale presenza di operaie di in volo stazionario di fronte agli alveari si può segnalare nidi primari o secondari sospetti, mandando una foto. E' importante che le segnalazioni siano tempestive, in modo da ostacolare la diffusione del calabrone.

Contatti e numeri utili Per informazioni e segnalazioni: 115

Per l'identificazione 345 642 3030

www.stopvelutina.it

Associazioni apicoltori

in caso di pericolo per la cittadinanza

è possibile inviare foto al numero Whatsapp

o portare direttamente gli insetti ai

Servizi Veterinari delle AUSL

ALLARME VESPA VELUTINA - IL COMUNICATO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA