Slitta la domenica ecologica prevista per il 4 marzo 2018, a domenica 11 marzo. L'ordinanza è stata adottata a seguito del sollecito da parte della Regione Emilia-Romagna a farla slittare di una settimana, in quanto domenica 4 marzo sono in programma le consultazioni elettorali per elezioni politiche e quindi per evitare sovrapposizioni con la “domenica elettorale”.

Il testo dell'ordinanza