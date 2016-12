Mi chiamo León e ho tanta paura dei botti

Cari cittadini di Parma, mi chiamo León e sono un micio dalla pelliccia tigrata e leopardata bianca e rossa. Quando avevo un mese e mezzo una fatina di nome Nicole mi ha salvato. Sì, perché un cattivo parmigiano con la moto e il casco per farmi fuori mi aveva chiuso in un sacchetto dell'immondizia e mi aveva gettato tra i rifiuti in via Trento: se il camion della differenziata fosse passato prima, ora non sarei qui. La fatina mi ha portato dalla sua amica. Ho pure un «papà», che mi sgrida se vado sul tavolo e se gli nascondo le ciabatte. In effetti, sono un po' monello: ho sempre voglia di giocare a pallavolo o a topino, contrariamente ai «grandi» che invece sono sempre stanchi, per questa storia del «lavoro», che non ho ancora capito cos'è. Monello, ma ligio al dovere: difendo la casa. Tant'è che l'8 dicembre quando sono venuti i ladri e hanno rotto la porta blindata sono riuscito a cacciarli. Ma sono anche un micio dolce: se «mamma» e «papà» sono giù di morale io mi invento sempre qualcosa per farli ridere. Oggi tutta la famiglia è a casa e stasera verranno anche delle persone a cena. Si brinda e si ride: speriamo che qualcuno giochi anche un po' con me. Ma soprattutto speriamo che nessuno mi lasci solo: per noi gatti, cani, uccellini e altri amici è la notte più brutta dell'anno. I «grandi» hanno l'abitudine di fare i cosiddetti botti. In molte città sono stati vietati, ma a Parma purtroppo ci si affida al buonsenso, che di buonsenso in giro ce ne è davvero poco. Per cui, vi chiedo di festeggiare anche nel rispetto dei pelosetti e dei piumosetti. Per noi è pericoloso: sono tanti gli animali che ogni volta ci lasciano le «penne» per questi maledetti botti. Il cuore va a mille dalla paura, poi prima che passi... Invece di buttare via i soldi per questi «fuochi», risparmiate per i vostri figli, per i vostri genitori e, magari, anche per qualche mio «fratellino» meno fortunato di me. Che abbandonato in strada è finito in un gattile o in un canile. Qualche crocchetta in più non gli farebbe male. Se così fosse, prometto di fare meno il monello e di non graffiare più le scarpe nuove di «papà», quando abbraccia la «mamma».

mvaroli@gazzettadiparma.net