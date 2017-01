Quegli agenti a quattro zampe in prima linea contro il bracconaggio

Agenti a 4 zampe contro il bracconaggio. Il Corpo forestale dello Stato, ora Comando unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare dei Carabinieri, si sta dotando in tutta Italia di agenti a 4 zampe e anche al Parco nazionale dell'Appennino tosco emiliano ne sono arrivati due grazie al Progetto LIFE M.I.R.CO!

Si chiamano Alma e Loba, sono rispettivamente un labrador e un pastore tedesco, e affiancheranno gli agenti dei Carabinieri nella lotta all'avvelenamento della fauna selvatica, una delle forme più subdole di bracconaggio, vera piaga soprattutto in alcune aree appenniniche.

I cani antiveleno sono in grado di fiutare esche, bocconi, carcasse e tutto quanto può essere pensato per avvelenare lupi, orsi, volpi, tassi ma anche cani e gatti e più in generale tutti quegli animali la cui dieta è a base di carne o onnivora. Un prezioso contributo per la bonifica del territorio e avviare le indagini per perseguire i colpevoli.

Sarebbe bello se ogni stazione dei Carabinieri forestale in Italia si potesse dotare di questi cani, nell'attesa il Parco nazionale e i suoi agenti mettono a disposizione Alma e Loba anche al di fuori dei propri confini amministrativi, per intervenire laddove siano segnalati episodi di avvelenamento certo o presunto.

«I nuclei antiveleno costituiscono un tassello importante dell'attuale trasformazione del Corpo forestale in specialità dei Carabinieri, cioè come unità completamente dedicata all’ambiente nelle sue molteplici sfaccettature – spiega Giuseppe Piacentini capo del Coordinamento territoriale Ambiente del Parco nazionale dell’Appennino tosco emiliano - I nostri cani sono stati addestrati in Spagna dove la Guardia Civil ha istituito i primi nuclei antiveleno per arginare un problema che là è molto sentito. È evidente che i bocconi avvelenati costituiscono un problema per una corretta gestione faunistica, in quanto agiscono in modo indistinto, ma anche per la sicurezza pubblica, soprattutto nei contesti antropizzati. I due nuclei antiveleno, attualmente presenti nei Parchi Nazionali dell’Appennino tosco emiliano e nelle Foreste casentinesi, sono potenzialmente utili a coprire tutto il territorio regionale per le necessità attuali e possono essere attivati da Enti pubblici o dai sindaci attraverso il nostro Comando regione forestale; lavorano quindi su tutto il territorio perché dotati anche di automezzi e di personale idoneo. Siamo all'inizio ma contiamo di essere all'altezza di un buon lavoro».

Contro il bracconaggio si chiede la collaborazione di tutti, semplici cittadini, associazioni agricole, venatorie e ambientaliste, escursionisti e sportivi per denunciare fatti inerenti o richiedere una ispezione.