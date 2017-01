Un 'hotel' per le api solitarie. E' quello inaugurato oggi a Mantova sul lungolago a cura dell’ Associazione apicoltori mantovana, con il patrocinio del Comune. La struttura in legno alta 2,20 metri e larga 2,50, è in grado di dare ospitalità alle api solitarie, differenti da quelle che producono miele, che iniziano il loro ciclo produttivo tra febbraio e marzo e svolgono il loro ruolo di impollinatori. E’ un modo per tutelare una specie a rischio estinzione a causa dell’uso spropositato di pesticidi e il cambiamento climatico. Il 'Bee hotel' di Mantova è il primo in Italia realizzato in un parco pubblico; le api solitarie, innocue e non aggressive, troveranno rifugio nelle celle esagonali che formano l’hotel, riempite di scarti di legno forati, canne di bambù, argilla e cortecce.