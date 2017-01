Raccolta di alimenti per gli animali delle zone colpite da terremoto e maltempo

Parte una raccolta di alimenti e accessori per gli animali in difficoltà che sarà in parte destinata ai "quattrozampe" delle regioni colpite dal maltempo e dal terremoto. E’ l’iniziativa presentata oggi al superstore Interspar del quartiere San Leonardo, che si accredita come punto vendita «pet friendly» grazie alla partnership con la Federazione Italiana Associazioni Diritti Animali e Ambiente (Fiadaa). I prodotti raccolti saranno prioritariamente destinati agli animali ospitati nei rifugi colpiti dal maltempo o dal terremoto.

In rappresentanza della Fiadaa, con cui Aspiag Service (la concessionaria Despar, Eurospar e Interspar per il Triveneto e l'Emilia-Romagna) ha sottoscritto un accordo di collaborazione, è intervenuta Michela Vittoria Brambilla, ex ministro. La Brambilla, come noto, è in prima linea nella difesa dei diritti degli animali. «Vogliamo ridare speranza e sostenere il lavoro, spesso complicato dall’inerzia delle autorità preposte, di chi opera nelle zone colpite dal maltempo e dal sisma», ha detto Michela Vittoria Brambilla.