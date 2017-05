Recupero della fauna: riaperto il bando

Nell’ultima seduta, la giunta regionale ha approvato una delibera che, fino al prossimo 15 maggio, riapre i termini per la presentazione da parte di Centri di raccolta animali selvatici e associazioni di volontariato delle manifestazioni di interesse per il recupero e trasporto della fauna in difficoltà nelle province di Parma e Piacenza, le uniche dell’Emilia-Romagna da cui non erano pervenute candidature allo scadere del primo avviso pubblico. Il bando ha stanziato 300.000 euro per il rimborso dei costi sostenuti e prevede la stipula da parte della Regione Emilia-Romagna di un’unica convenzione per ciascuna provincia. Finora da Parma sono arrivate manifestazioni di interesse di due Cras, che però svolgono solamente attività di pronto soccorso dei selvatici feriti.r.c.