Attenzione ai "forasacchi"

La bella stagione è arrivata, ed invoglia a trascorrere del tempo all’aria aperta insieme ai nostri amci a quattro zampe: le passeggiate si fanno più lunghe, complici il sole e le temperature gradevoli, e le corse nei prati tornano ad essere, ormai archiviato il grigiore dell’inverno, una piacevole abitudine per Fido. È questo, però, anche il momento dei forasacchi, spighe dall’aspetto simile a quelle del frumento che spuntano in città come in campagna, ai bordi delle strade, nelle aiuole, nelle aree verdi, nei campi ed, appunto, nei prati incolti nel periodo che va dal mese di Aprile sino ad Ottobre. Il forasacco è il seme di una graminacea, e viene chiamato “arista”: proviene dalle piante di Hordeum murinum o “orzo selvatico” oppure di Avena fatua o “avena selvatica” e rappresenta un vero e proprio pericolo per i cani. In genere innocuo quando è ancora verde, diventa una minaccia per l’incolumità di Fido quando secca ed assume il classico colore giallo dorato: la sua tipica forma a lancia, le piccole dimensioni, la punta acuminata ed il fitto sistema di “uncini” di cui è dotato fanno sì che questo vegetale si attacchi al mantello del nostro fedele amico, riuscendo a penetrarne addirittura il corpo e, muovendosi sempre in avanti all’interno di esso, arrivi a provocare preoccupanti infezioni e pericolose lesioni. Capita non di rado, purtroppo, che i forasacchi si infilino negli spazi tra le dita delle zampe del cane, nelle logge ascellari, nella regione inguinale e perianale, nei genitali, ma anche nelle orecchie, nel naso e nella gola: sono queste, infatti, le zone più colpite.

Il consiglio è quindi di tenere sempre sotto controllo il nostro amico a quattro zampe durante le passeggiate, evitando di portarlo in zone infestate da queste spighe selvatiche. Fondamentale poi ispezionare il pelo e la cute del cane al termine di ogni uscita, così come spazzolarne regolarmente il mantello al fine di scovare la presenza di eventuali forasacchi per procedere alla rimozione prima che questi possano provocare seri danni. Ma quali sono i segnali che ci indicano che Fido ha inalato o ingerito questi temibili semi o che la sua cute è stata perforata da uno di essi? Se il forasacco è penetrato nel naso del nostro animale, questi starnutirà con frequenza e potrebbe anche manifestare episodi di epistassi: se non rimosso, il corpo estraneo potrebbe formare un ascesso all’interno del naso stesso, oppure proseguire pericolosamente il suo percorso sino a raggiungere i bronchi.

Se Fido scuote con insistenza la testa, oppure se la ruota o la tiene inclinata, è probabile che abbia un forasacco infilato nelle orecchie, con il serio rischio di danni alla membrana del timpano. Queste spighette infestanti possono anche infilarsi tra le palpebre e negli occhi dei cani, provocando problematiche di varia entità che possono andare dalla congiuntivite sino alla perdita della vista nel caso di un intervento non tempestivo.

C’è poi il rischio che il cane ingoi inavvertitamente un forasacco, che potrebbe bloccarsi nella gola del pet o perforarne le guance, penetrando così nel corpo e dando luogo ad un ascesso. Se inalata tramite bocca, la graminacea potrebbe persino raggiungere un polmone, perforandolo, oppure arrivare alle vertebre e scatenare un’infezione del disco invertebrale.

Come detto, questi semi selvatici penetrano anche attraverso la cute del nostro amico a quattro zampe, riuscendone a perforare i diversi strati sino ad arrivare ai muscoli ed alle ossa: in questo loro tragitto all’interno del corpo dell’animale, i forasacchi possono scatenare infezioni acute. È frequente, poi, che le spighe si infilino tra le zampe dell’animale, che potrebbe così manifestare una zoppia. Facile comprendere come l’intervento immediato di un medico veterinario si riveli di vitale importanza per scongiurare problematiche anche assai gravi: alle prime avvisaglie, il consiglio è, quindi, di portare immediatamente Fido in ambulatorio, affidandolo così a mani esperte che sapranno intervenire con rapidità.