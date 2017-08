Passaporto sanitario per animali

Da qualche giorno per prenotare l’appuntamento per il rilascio del passaporto per animali da compagnia, il proprietario dell’animale può fissare l’appuntamento telefonando al numero verde gratuito 800.629.444, attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 18.00 e il sabato dalle 7.30 alle 13.30.

Il passaporto è obbligatorio dal 2004 per gli animali da compagnia (cani, gatti e furetti) che viaggiano con il proprietario (o persona incaricata) negli Stati dell'Unione europea. Dal 15 agosto si potrà prenotare l’appuntamento anche on line attraverso il proprio fascicolo sanitario elettronico. Tutti i cittadini maggiorenni iscritti al Servizio Sanitario Regionale possono attivare il fascicolo sanitario elettronico: basta rivolgersi allo Sportello unico/Cup o alle altre sedi dell’Ausl abilitate oppure registrarsi direttamente al sito www.servizisanitarionline-rer.it seguendo le istruzioni indicate (tutte le info per l'attivazione del fascicolo sono su www.ausl.pr.it).

Sul sito internet dell’Azienda Usl alle voci «come fare per animali e prestazioni veterinarie» passaporto” è disponibile tutta l’informazione necessaria sui requisiti per poter prenotare l’appuntamento e sui documenti da portare il giorno fissato e sui pagamenti da effettuare prima. Per ulteriori informazioni l’utente potrà rivolgersi ai Servizi Veterinari distrettuali: Parma 0521/396266- Fidenza 0524/515768 - Langhirano 0521/865158-154 - Borgotaro 0525/970275 o consultare il sito www.anagrafecaninarer.it/acrer alla sezione passaporto europeo.

In caso di impedimento, è necessario disdire la prenotazione con almeno due giorni lavorativi di anticipo (escludendo il giorno dell'appuntamento stesso).

Il passaporto può essere richiesto dopo 21 giorni dall'effettuazione della vaccinazione antirabbica e non ha scadenza. Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito www.anagrafecaninarer.it/acrer sezione passaporto europeo.