Un esemplare di squalo volpe di 200 kg, lungo oltre 3,5 metri, è stato pescato ieri a Strongoli marina, nel crotonese, con una canna da pesca da altura. Lo squalo ha abboccato ad una profondità di 60 metri.

La sorprendente cattura è stata fatta da Giuseppe Fiorita, giovane appassionato di pesca sportiva che era uscito in mare per una battuta di pesca in cerca di ricciole.

Lo squalo volpe, con i suoi 6 metri massimi di lunghezza, rappresenta la specie più grande fra le tre ascritte al genere Alopias. E’ molto diffuso nei mari tropicali.