Un'estate in controtendenza con meno abbandoni di cani

Un’estate in controtendenza, in città per la piaga degli abbandoni degli animali nel periodo delle ferie. I volontari dell'associazione Argo, che gestiscono il canile municipale «Borgobau», hanno accolto cinque bestiole di cui tre già affidate in adozione. «Per fortuna è un bilancio tutto sommato positivo - ha commentato Rossella Calzecchi a nome dei volontari del canile - con meno abbandoni rispetto agli anni passati e persone più sensibili. L’opera a tappeto di sensibilizzazione a qualcosa deve essere servita. Come sempre, è fondamentale il microchip per riuscire a risalire ai proprietari. Abbiamo attivato il pre-affido quando diamo in adozione un cagnolino, giusto per valutare l’amico a quattro zampe più adatto a chi lo prende».

Una quindicina di volontari, di cui la maggior parte giovani e molto motivati, ogni giorno e con qualsiasi tempo, si alternano nella bella e nuova struttura di via Milano, nel bosco urbano, ad accudire le bestiole abbandonate e raccolte. I cani entrati nella struttura nel 2016, sono stati 42, di cui 12 restituiti ai loro proprietari. Di questi, altri 23, sono stati adottati felicemente. Attualmente la struttura ospita una quindicina di cani. L’associazione Argo gestisce il canile municipale dal 2003, ospitando nella struttura e trovando casa a centinaia di cani abbandonati. I volontari sono entusiasti del servizio che svolgono a favore degli amici a quattro zampe, meno fortunati di altri, come ad esempio, Maria Luisa Bonini, studentessa, che da anni frequenta il canile, o Sara Ponzi, che ogni sabato e domenica è sempre presente nella struttura e anche Valeria Dotti, molto attiva nella collaborazione dei servizi sanitari e Rossella Calzecchi, la decana, che aveva iniziato il suo volontariato con Monia Lusignani, scomparsa di recente, a cui va il ricordo di tutti, ogni giorno.

Il canile é aperto al pubblico per visite e adozioni, ogni sabato e domenica mattina dalle 9 alle 12. Per emergenze e urgenze è possibile rivolgersi al 338.5436162 (Rossella Calzecchi, referente associazione Argo). Per le offerte: c/c 1115795 Banca Popolare dell’Emilia Romagna - agenzia di Fidenza.

Inaugurata di recente, la nuova struttura, ampia, moderna, accogliente situata nell’oasi verde del Parco urbano, tra via Marconi e la tangenziale, si sta rivelando molto funzionale. E’ costituita da una struttura prefabbricata polifunzionale colorata nella quale sono allocati: la zona di ricezione, gli uffici, i servizi igienici, una sala riunioni, una cucina, gli spogliatoi, l’ambulatorio veterinario direttamente collegato alla sala operatoria e alla sala degenza, un reparto cuccioli, un deposito, un’area lavaggio cani.

Separata dalla struttura polifunzionale è stata realizzata la struttura per il ricovero dei cani, suddivisa in 18 box che possono ospitare due cani ciascuno, per un totale di 36 posti.

I box sono forniti di abbeveratoio automatico, porta in alluminio con oblò dotata di gattaiola in alluminio a scorrimento verticale. Ogni box è dotato di una parte coperta di 5 metri quadrati, una zona giorno coperta di 2 metri quadrati e una zona scoperta di 6 metri quadrati. Direttamente collegata alla zona giorno si trova l’area di sgambamento comune per tutti i box, ideata per favorire la socializzazione dei cani ospitati, mentre per i cani eventualmente problematici sono state realizzate apposite aree di sgambamento suddivise in adiacenza ai box. La terza struttura, separata dalle altre due, ospita invece i 5 box per l’isolamento per l’osservazione sanitaria.