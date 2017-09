Un cane veglia per ore il suo "amico" morto in strada: commozione a Roma (e sul web)

E’ rimasto per ore accanto al corpo del suo «amico», morto dopo essere stato investito in strada. E' quanto successo questa mattina a Roma, lungo via Tuscolana, all’altezza dello svincolo di Rocca Priora. Il protagonista è un cane, che ha lasciato a bocca aperta le centinaia di pendolari che ogni mattina attraversano una delle arterie principali della Capitale.

«Stavo accompagnando mia figlia a scuola - racconta Marco Milani, portavoce di Equi Diritti -, quando sono rimasto bloccato da una lunghissima fila. Inizialmente pensavo fosse un incidente, poi invece mi sono accorto del cane. Era in mezzo alla strada, fermo ad accudire il suo amico, ucciso probabilmente da un pirata della strada».

Secondo quanto riferito da alcune persone, l’animale era lì già dalle 5 del mattino. «Qui tutti ricordano i due cani che giocavano spesso insieme in strada - racconta Milani -. Ho pubblicato le foto sui social perché volevo evitare che venisse portato in canile, ma per fortuna ha un padrone. A decine si erano già offerti di adottarlo».