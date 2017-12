Quanti cani e gatti per colpa dei botti scappano da casa?

Ogni anno assistiamo alla triste litania di cani e gatti scappati, impauriti, addirittura morti per il terrore a causa violenti rumori dei botti di Capodanno. Anche in città non mancano i casi di ritrovamenti di animali impauriti che vagano in cerca dei propri padroni o di qualche persona che possa prendersi cura di loro. Chi dovesse ritrovare un cane o un gatto per strada, per prima cosa deve chiamare le forze dell’ordine (vigili, polizia, carabinieri, a seconda di dove ci si trova). Per potersi avvicinare all’animale senza correre rischi, non bisogna camminare in maniera diretta verso di lui. Il cane infatti potrebbe interpretare questo gesto come una minaccia, spaventarsi e scappare o diventare aggressivo. Nei casi più difficili, se il cane è molto impaurito e diffidente, è meglio non avvicinarsi e far intervenire gli esperti. Se invece si lascia avvicinare è bene rifocillarlo con un poco di acqua e di cibo. Il cibo, spesso, è anche un ottimo modo per fare amicizia e per far capire all’animale che non vogliamo fargli del male. Subito dopo bisogna chiamare le forze dell’ordine o l’Enpa (Ente protezione animali) per recuperarlo e portarlo nel canile in attesa del ritorno del suo padrone o dell’adozione da parte di altre persone. Prudenza è invece la parola d’ordine per i parmigiani che intendono festeggiare l’arrivo del nuovo anno con fuochi artificiali. Il consiglio degli esperti è quello di leggere le avvertenze prima di accenderli, ma soprattutto tenerli lontani dai bambini. Molti degli incidenti infatti accadono per colpa di imprudenze. In primis, non bisogna mai avvicinarsi ai fuochi dopo averli accesi perché la loro partenza può essere ritardata. Da evitare anche l’accensione di petardi e fuochi su balconi e terrazzini perché i lapilli potrebbero rientrare in casa e finire sulle tende, causando degli incendi. La seconda raccomandazione è quella di acquistarli soltanto nei negozi specializzati e non da venditori improvvisati. Falso invece che i fuochi producano inquinamento atmosferico. L’unico vero inquinamento che producono i fuochi artificiali è di tipo acustico. «Si tratta di un problema soprattutto per i cani, gatti e gli animali in genere – spiegano gli esperti - che vanno messi in un luogo insonorizzato e rassicurati, standogli costantemente vicino». L.M.